Американцы объявили Луну своей территорией
30 марта 2018 11:12
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Исполнительный офис президента США выпустил любопытный документ под названием «Защита и охрана посадочных площадок и артефактов космической программы „Аполлон“ на территории Луны», который требует от других государств согласовывать с американцами любые действия на поверхности спутника Земли.
Согласно опубликованному документу, любые действия других государств в космосе, которые могут так или иначе помешать космическим миссиям США или повлиять тем или иным способом на сохранность объектов, включая оборудование и посадочные площадки на Луне, должны включать предварительные согласования с американскими властями. С чего вдруг? Американцы ссылаются на «Договор о космическом пространстве» от 1967 года, который предписывает оставить в целости и сохранности лунные объекты «Аполлона».
В документе отмечается, что США продолжают владеть юрисдикцией в отношении находящегося на Луне оборудования, а другие государства в результате выполнения своих космических миссий могут нанести ущерб американским объектам. Чтобы этого не произошло, любые действия на территории спутника Земли должны быть заранее согласованы и при необходимости скорректированы американской стороной.
США заявляют, что объекты миссии «Аполлон», находящиеся в их собственности, обладают богатым научным и историческим значением. Три площадки остаются активными и дают возможность узнать об изменениях, связанных с долгосрочным воздействием созданных человеком систем в лунной среде, как гласит документ. Кстати, президент США Дональд Трамп недавно подписал директиву о новой космической политике, которая призывает к завоеванию человеком планет Солнечной системы.
Он заявил, что подписание директивы является первым шагом к возвращению американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года. По словам президента, в этот раз «мы не только поставим наш флаг и оставим следы, а создадим основу для будущей миссии на Марс и, возможно, ко многим другим мирам». Международные усилия по возвращению американцев на Луну, по мнению Трампа, заложит фундамент, который позволит человечеству постепенно добраться и до заветной Красной планеты, сообщает popmech.ru.
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