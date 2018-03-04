Американская академия киноискусств назовет лауреатов премии "Оскар"

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Американская академия киноискусств в воскресенье вечером (в понедельник утром по московскому времени) назовет лауреатов премии "Оскар". 90-я по счету церемония вручения наград пройдет в Лос-Анджелесе в Dolby Theater, рассчитанном на 3300 мест, передает Радио Маяк.Церемония начнется в 20:00 (04:00 мск 5 марта). Вести ее, как и в 2017 году, поручено комику Джимми Киммелу, для которого прошлогодняя церемония запомнилась громким скандалом: тогда актерам Уоррену Битти и Фэй Данауэй, представлявшим картину, одержавшую победу в самой престижной номинации "Лучший фильм", был по ошибке вручен не тот конверт с названием фильма. "Я теперь не могу открывать даже обычные почтовые конверты", – пошутил Киммел в канун 90-й церемонии.