25 самых богатых семей США. Им принадлежат $750 млрд

Перед вами самые богатые семьи США, капитал которых стартует от $10 000 000 000, передает iphones.ru со ссылкой на BI Состояние: $10,7 млрдОткуда деньги: винный бизнес E&J Gallo WineryСемейный бизнес братьев Эрнеста и Хулио Галло начался с построения крупнейшего в мире винодельного комплекса в городе Модесто (Калифорния). Еще один брать, Джозеф, параллельно запустил сыроварню «Джозефф Галлоу Чиз».Потомкам братьев достались сразу два бизнеса: Joseph Farm от основателя сыроварни и E&J Gallo Winery от братьев Эрнеста и Хулио. Ежегодно производство вина приносит $3.8 млрд.Состояние: $11 млрдОткуда деньги: добыча и переработка нефтиДжон Дэвисон Рокфеллер официально признан первым долларовым миллиардером со дня основания Америки. В конце XIX века именно семье Рокфеллеров принадлежала львиная доля нефтепереработки в стране.Джон Рокфеллер младший, сын Джона Дэвисона, за годы работы семейного бизнеса пожертвовал около 1 млрд долларов на благотворительность. Сегодня состояние Рокфеллеров находится в руках 174 членов семьи.Состояние: $11 млрдОткуда деньги: сеть супермаркетов H-E-BВ 1905 году предприимчивая Флоренс Батт, проработав в службе по доставке чая, основала продуктовый магазин в Техасе. Маркет H-E-B вскоре популяризировав ее сын Говард, открыв магазины по территории всего штата.Сегодня в Мексике и Техасе работают около 400 маркетов H-E-B. Это заслуга внука Флоренс Чарльза. Семейный бизнес приносит около $25 млрд оборотных средств. В развитии H-E-B участвуют братья и сестры Чарльза, а также два племянника.Состояние: $11.5 млрдОткуда деньги: банк Mellon BankИстория успеха этой семьи начинается еще в 1860 годах. Томас Меллон решается инвестировать накопленный капитал в недвижимость и уголь. Увидев, что бизнес приносит свои плоды, он открывает собственный Банк Меллон.Наследникам досталось весьма внушительное состояние. Сегодня семье Меллонов принадлежат несколько СМИ и железнодорожных компаний, а также энергетическая Gulf Oil (она же Chevron).Потом Томаса Меллона Мэттью вплоть до 2018 года оставался лицом и главой банка. В апреле прошлого года он умер из-за остановки сердца, вызванной употреблением напитка-галлюциногена аяуаски.Состояние: $12 млрдОткуда деньги: нефть, инвестирование, Koch IndustriesВ 1950 году американский бизнесмен Джеймс Маршал решил обменять акции принадлежащей ему «Великой северной нефтяной компании» на 16% акций Koch Industries. Сегодня это вторая по капитализации частная компания в США.Начатое Джеймсом продолжил его сын Э. Пирс Маршалл. Позднее семье придется потратить миллионы долларов на отстаивание наследства Дж. Говарда II, который состоял в краткосрочном браке с американской супермоделью Анной Николь Смит.Состояние: $12.3 млрдОткуда деньги: производство алкоголя, Brown-FormanНакопив $5500, в 1870 году Джордж Гарвин Браун открывает небольшую фармакологическую компанию. Очень быстро Джордж понимает, что продавать лекарства мене выгодно, чем виски.Сегодня компании Brown-Forman принадлежат такие алкогольные напитки всемирно известные алкогольные напитки: виски Jack Daniel's, водка Finlandia и текила Herradura.Семье Браунов принадлежит 51% акций Brown-Forman, которые распределены между 25 ее членами.Состояние: $13 млрдОткуда деньги: фармацевтика, компания Purdue PharmaДело трех братьев, Артура, Мортимера и Реймонда, запомнилось появлением на рынке в 1995 году такого рецептурного обезболивающего как оксиконтин. Препарат был признан инновационым и принес компании Purdue Pharma около $35 млрд.Деятельность компании Саклеров пронизана подкупом докторов и ученых с целью опровергнуть зависимость от оксикодона. А ведь он, по сути, химически очень схож с героином и в два раза сильнее морфина.В 1999 году от передозировки оксиконтином умерло около 200 тысяч американцев.Тем не менее, препарат и сегодня приносит около $3 млрд долларов в год. Семья Саклеров — единственный владелец компании Purdue Pharma, капитал которой распределяется между 20 ее членами.Состояние: $13.4 млрдОткуда деньги: производство пива, Anheuser-BuschЭта семья известна собственной пивоварней Anheuser-Busch, которую сегодня мы знаем под торговой маркой Будвайзер.Основал компания в 1895 году Адольф Буш. В период с 1989 по 2008 год наследники распродали около 25% активов Anheuser-Busch. В 2008 году компания была полностью продана за $52 млрд.Сейчас около 30 членов семьи трудятся над пивной маркой William K Busch Brewing.Состояние: $13.7 млрдОткуда деньги: недвижимость, Solil ManagmentВ 50-х годах прошлого века Сол Голдман смекнул, что вкладывать в недвижимость — выгодно. Предприниматель начал выкупать недвижимость в Нью-Йорке.Сегодня семье Голдман и компании Solil Managment принадлежит около 400 объектов в Ньй-Йорке, включая 17% активов Всемирного торгового центра.Четверть активов компании принадлежит дочери Голдмана, её братьям и сестрам.Состояние: $13.7 млрдОткуда деньги: нефть, Hunt OilХарольдсон Хант еще в первой половине XX века основал нефтяную компанию Hunt, обеспечив безбедное будущее своим 14 детям.Сегодня они и их потомки управляют такими гигантами, как Hunt Oil, Petro-Hunt и Rodewood Hotels & Resorts. Миллиарды долларов наследники вкладывают в недвижимость и выкупают акции крупнейших спортивных команд.Семье Хант принадлежит профессиональный клуб по американскому футболу Канзас-Сити Чифс и часть активов баскетбольного Чикаго Буллз.Состояние: $14.3 млрдОткуда деньги: химическая промышленность, Du PontСтарейшая династия Дюпон начала свой успех еще в 1802 году как химический завод по производству пороха. С годами ассортимент производимой продукции стремительно расширялся.В наше время Du Pont производит динамит, пластик, изобрела нейлон и тефлон. Активы компании распределены между 3 500 членами семьи, но, при этом, фактически никто из наследников не управляет компанией.Состояние: $14.4 млрдОткуда деньги: издательство, Ziff DavissАмериканская издательская и интернет компания Ziff Davis была основана в 1927 году. Основная продукция Ziff Daviss — любительские журналы, посвященные электроники, автомобилям, фотографии.Ziff Davis принадлежал популярный журнал PC Magazine.Сын сооснователя Уильяма Бернарда Зиффа продал бизнес в 1994 году за $1.4 млрд. Три сына Зиффа-младшего накопили свои миллиарды уже через инвестиционную компанию Ziff Brothers Investments.Состояние: $17.1 млрдОткуда деньги: производство консервированных супов CampbellБолее 50% акций компании, производящей консервированные супы Campbell, принадлежат 11 членам семьи Дорранс.Подобную еду Джон Т. Дорранс изобрел еще в конце XIX века. В наше время семье Дорранс принадлежат и такие компании, как V8 и Pepperidge Farm. Их годовой доход составляет около $8 млрд.Состояние: $18.5 млрдОткуда деньги: издательство, Reddit, Discovery CommunicationsСемье Ньюхаус принадлежит более 25 американских газет, портал Reddit и доля в Discovery Communications. Два года назад сыновья Сэма Ньюхауса продали оператора кабельного телевидения Bright House Networks за $11.4 млрд.11. Семья ЛаудеровСостояние: $24.3 млрдОткуда деньги: производство косметики, Estee LauderВ 1947 году известная сеть роскошных американских универмагов Saks Fifth Avenue заказывает у Эсте Лаудер первый крупный заказ на косметику по уходу за кожей. Сумма сделки составляла $800.Спустя 70 лет Estee Lauder включает более 30 брендов по производству косметики, включая MAC и Clinique. Ежегодный доход составляет $12 млрд.Состояние: $24.5 млрдОткуда деньги: медиаконгломерат, Hearst CorporationВ конце XIX века Уильям Херст придумал, как можно заработать на «желтой прессе» и получить прибыль с редакторской колонки в местных газетах.В наше время основанный Уильямом холдинг Hearst Corporation принадлежит 67 членам семьи Херст. Холдингу принадлежат почти 300 журналов, теле- и радиостанции, операторы кабельного ТВ.Состояние: $26 млрдОткуда деньги: добыча газа и нефти, Enterprise Products PartnersМногомиллиардный бизнес в 1968 году Дэну Л. Дункану обошелся всего в $10 тысяч. Добыча газа и нефти принесла наследникам Дункана старшего $10 млрд.Через восемь лет после смерти основателя компании Enterprise Products Partners её капитализация увеличилась вдвое. Четверым детям Дункана принадлежат 100% акций компании.Состояние: $28.2 млрдОткуда деньги: производство моющих средств и бытовой химии, S.C. JohnsonТовары S.C. Johnson & Son сегодня продаются в 110 странах мира. А началось все в 1886 году, когда Сэмюел Кертис Джонсон, отработав четыре года на компанию, производившую паркет, а затем выкупил ее.Позднее Джонсон выпускает средство Johnson’s Prepared Wax на основе воска для ухода за дубовыми полами. Так началась история компании по производству моющих средств.Состояние: $28.5 млрдОткуда деньги: финансовые услуги, FidelityУже третье поколение Эдварда К. Джонсона управляют второй по величине холдинговой компанией Fidelity, оказывающей финансовые услуги по управлению активами.Клиенты Fidelity — инвесторы из 100 стран мира. Семье Джонсонов принадлежит 49% акций компании, разделенных между четырьмя её членами.Состояние: $33.5 млрдОткуда деньги: сеть отелей HyattВ первой половине XX века Абрам Прицкер вместе с тремя сыновьями основал отельный бизнес Hyatt Hotel. Сегодня активы компании распределены между 13 членами семьи, 11 из которых — действующие миллиардеры.Состояние: $33.6 млрдОткуда деньги: связь и автомобильные услуги, Cox EnterprisesCox Enterprises занимается развитием кабельной и широкополосной связи, развитием газетного бизнеса, автомобилестроением и радиостанциями. Ежегодно доход семьи Кокс составляет около $20 млрд, которые делят пять внуков основателя Джеймса Кокса.Состояние: $42.3 млрдОткуда деньги: пищевая промышленность, CargillВ 1865 году Уильям Каргилл открывает небольшой бизнес, предлагающий зернохранилища для фермеров. Позднее появляется корпорация Cargill.В семье Каргилл-Макмиллан 14 миллиардеров, ежегодно компания Cargill приносит около 108 млрд долларов дохода. 80% прибыли остается внутри корпорации. 88% активов компании распределены между 23 членами семьи.Состояние: $89.7 млрдОткуда деньги: продукты питания, Mars Inc.Конфетная империя Mars Inc. досталась Жаклин и Джон Марс после смерти отца в 1999 году. Нынешний председатель Mars Inc. — сын Жаклин Марс Стивен Баджер.Годовой доход компании, которая изобрела Mars Bars, Milky Way и M&Ms составляет $35 млрд.Состояние: $98.7 млрдОткуда деньги: нефть, химическое производство, пластмассы, Koch IndustriesНефтеперерабатывающая фирма Koch Industries приносит братьям Чарльзу и Дэвиду Коху более $100 млрд ежегодно. Благотворительный фонд Кохов нередко принимает участие в тайном финансировании голливудских фильмов. Один из них — картина «Чудо женщина».Состояние: $151.5 млрдОткуда деньги: сеть магазинов WalmartВ 1962 году Роджерс Уолтон основал торговую сеть Wal-Mart Discount City после отказа владельцев Ben Franklin открыть магазины на территории крупных торговых центров по близким к оптовым ценам.Сегодня продажи Walmart составляют около $500 млрд в год. Это крупнейший ритейлер по уровню дохода. Состояние Уолтона разделяют семь членов семьи. Алиса Уолтон, дочь основателя, официально признана самой богатой женщиной в мире. Ее достаток составляет $43,7 млрд.