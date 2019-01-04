25 самых богатых семей США. Им принадлежат $750 млрд
4 января 2019 14:12
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Перед вами самые богатые семьи США, капитал которых стартует от $10 000 000 000, передает iphones.ru со ссылкой на BI.
25. Семья Галло
Состояние: $10,7 млрд
Откуда деньги: винный бизнес E&J Gallo Winery
Семейный бизнес братьев Эрнеста и Хулио Галло начался с построения крупнейшего в мире винодельного комплекса в городе Модесто (Калифорния). Еще один брать, Джозеф, параллельно запустил сыроварню «Джозефф Галлоу Чиз».
Потомкам братьев достались сразу два бизнеса: Joseph Farm от основателя сыроварни и E&J Gallo Winery от братьев Эрнеста и Хулио. Ежегодно производство вина приносит $3.8 млрд.
24. Семья Рокфеллеров
Состояние: $11 млрд
Откуда деньги: добыча и переработка нефти
Джон Дэвисон Рокфеллер официально признан первым долларовым миллиардером со дня основания Америки. В конце XIX века именно семье Рокфеллеров принадлежала львиная доля нефтепереработки в стране.
Джон Рокфеллер младший, сын Джона Дэвисона, за годы работы семейного бизнеса пожертвовал около 1 млрд долларов на благотворительность. Сегодня состояние Рокфеллеров находится в руках 174 членов семьи.
23. Семья Батт
Состояние: $11 млрд
Откуда деньги: сеть супермаркетов H-E-B
В 1905 году предприимчивая Флоренс Батт, проработав в службе по доставке чая, основала продуктовый магазин в Техасе. Маркет H-E-B вскоре популяризировав ее сын Говард, открыв магазины по территории всего штата.
Сегодня в Мексике и Техасе работают около 400 маркетов H-E-B. Это заслуга внука Флоренс Чарльза. Семейный бизнес приносит около $25 млрд оборотных средств. В развитии H-E-B участвуют братья и сестры Чарльза, а также два племянника.
22. Семья Меллон
Состояние: $11.5 млрд
Откуда деньги: банк Mellon Bank
История успеха этой семьи начинается еще в 1860 годах. Томас Меллон решается инвестировать накопленный капитал в недвижимость и уголь. Увидев, что бизнес приносит свои плоды, он открывает собственный Банк Меллон.
Наследникам досталось весьма внушительное состояние. Сегодня семье Меллонов принадлежат несколько СМИ и железнодорожных компаний, а также энергетическая Gulf Oil (она же Chevron).
Потом Томаса Меллона Мэттью вплоть до 2018 года оставался лицом и главой банка. В апреле прошлого года он умер из-за остановки сердца, вызванной употреблением напитка-галлюциногена аяуаски.
21. Семья Маршалов
Состояние: $12 млрд
Откуда деньги: нефть, инвестирование, Koch Industries
В 1950 году американский бизнесмен Джеймс Маршал решил обменять акции принадлежащей ему «Великой северной нефтяной компании» на 16% акций Koch Industries. Сегодня это вторая по капитализации частная компания в США.
Начатое Джеймсом продолжил его сын Э. Пирс Маршалл. Позднее семье придется потратить миллионы долларов на отстаивание наследства Дж. Говарда II, который состоял в краткосрочном браке с американской супермоделью Анной Николь Смит.
20. Семья Браун-Форман
Состояние: $12.3 млрд
Откуда деньги: производство алкоголя, Brown-Forman
Накопив $5500, в 1870 году Джордж Гарвин Браун открывает небольшую фармакологическую компанию. Очень быстро Джордж понимает, что продавать лекарства мене выгодно, чем виски.
Сегодня компании Brown-Forman принадлежат такие алкогольные напитки всемирно известные алкогольные напитки: виски Jack Daniel's, водка Finlandia и текила Herradura.
Семье Браунов принадлежит 51% акций Brown-Forman, которые распределены между 25 ее членами.
19. Семья Саклер
Состояние: $13 млрд
Откуда деньги: фармацевтика, компания Purdue Pharma
Дело трех братьев, Артура, Мортимера и Реймонда, запомнилось появлением на рынке в 1995 году такого рецептурного обезболивающего как оксиконтин. Препарат был признан инновационым и принес компании Purdue Pharma около $35 млрд.
Деятельность компании Саклеров пронизана подкупом докторов и ученых с целью опровергнуть зависимость от оксикодона. А ведь он, по сути, химически очень схож с героином и в два раза сильнее морфина.
В 1999 году от передозировки оксиконтином умерло около 200 тысяч американцев.
Тем не менее, препарат и сегодня приносит около $3 млрд долларов в год. Семья Саклеров — единственный владелец компании Purdue Pharma, капитал которой распределяется между 20 ее членами.
18. Семья Буш
Состояние: $13.4 млрд
Откуда деньги: производство пива, Anheuser-Busch
Эта семья известна собственной пивоварней Anheuser-Busch, которую сегодня мы знаем под торговой маркой Будвайзер.
Основал компания в 1895 году Адольф Буш. В период с 1989 по 2008 год наследники распродали около 25% активов Anheuser-Busch. В 2008 году компания была полностью продана за $52 млрд.
Сейчас около 30 членов семьи трудятся над пивной маркой William K Busch Brewing.
17. Семья Голдман
Состояние: $13.7 млрд
Откуда деньги: недвижимость, Solil Managment
В 50-х годах прошлого века Сол Голдман смекнул, что вкладывать в недвижимость — выгодно. Предприниматель начал выкупать недвижимость в Нью-Йорке.
Сегодня семье Голдман и компании Solil Managment принадлежит около 400 объектов в Ньй-Йорке, включая 17% активов Всемирного торгового центра.
Четверть активов компании принадлежит дочери Голдмана, её братьям и сестрам.
16. Семья Хант
Состояние: $13.7 млрд
Откуда деньги: нефть, Hunt Oil
Харольдсон Хант еще в первой половине XX века основал нефтяную компанию Hunt, обеспечив безбедное будущее своим 14 детям.
Сегодня они и их потомки управляют такими гигантами, как Hunt Oil, Petro-Hunt и Rodewood Hotels & Resorts. Миллиарды долларов наследники вкладывают в недвижимость и выкупают акции крупнейших спортивных команд.
Семье Хант принадлежит профессиональный клуб по американскому футболу Канзас-Сити Чифс и часть активов баскетбольного Чикаго Буллз.
15. Семья Дюпон
Состояние: $14.3 млрд
Откуда деньги: химическая промышленность, Du Pont
Старейшая династия Дюпон начала свой успех еще в 1802 году как химический завод по производству пороха. С годами ассортимент производимой продукции стремительно расширялся.
В наше время Du Pont производит динамит, пластик, изобрела нейлон и тефлон. Активы компании распределены между 3 500 членами семьи, но, при этом, фактически никто из наследников не управляет компанией.
14. Семья Зифф
Состояние: $14.4 млрд
Откуда деньги: издательство, Ziff Daviss
Американская издательская и интернет компания Ziff Davis была основана в 1927 году. Основная продукция Ziff Daviss — любительские журналы, посвященные электроники, автомобилям, фотографии.
Ziff Davis принадлежал популярный журнал PC Magazine.
Сын сооснователя Уильяма Бернарда Зиффа продал бизнес в 1994 году за $1.4 млрд. Три сына Зиффа-младшего накопили свои миллиарды уже через инвестиционную компанию Ziff Brothers Investments.
13. Семья Доррэнс
Состояние: $17.1 млрд
Откуда деньги: производство консервированных супов Campbell
Более 50% акций компании, производящей консервированные супы Campbell, принадлежат 11 членам семьи Дорранс.
Подобную еду Джон Т. Дорранс изобрел еще в конце XIX века. В наше время семье Дорранс принадлежат и такие компании, как V8 и Pepperidge Farm. Их годовой доход составляет около $8 млрд.
12. Семья Ньюхаус
Состояние: $18.5 млрд
Откуда деньги: издательство, Reddit, Discovery Communications
Семье Ньюхаус принадлежит более 25 американских газет, портал Reddit и доля в Discovery Communications. Два года назад сыновья Сэма Ньюхауса продали оператора кабельного телевидения Bright House Networks за $11.4 млрд.
11. Семья Лаудеров
Состояние: $24.3 млрд
Откуда деньги: производство косметики, Estee Lauder
В 1947 году известная сеть роскошных американских универмагов Saks Fifth Avenue заказывает у Эсте Лаудер первый крупный заказ на косметику по уходу за кожей. Сумма сделки составляла $800.
Спустя 70 лет Estee Lauder включает более 30 брендов по производству косметики, включая MAC и Clinique. Ежегодный доход составляет $12 млрд.
10. Семья Херст
Состояние: $24.5 млрд
Откуда деньги: медиаконгломерат, Hearst Corporation
В конце XIX века Уильям Херст придумал, как можно заработать на «желтой прессе» и получить прибыль с редакторской колонки в местных газетах.
В наше время основанный Уильямом холдинг Hearst Corporation принадлежит 67 членам семьи Херст. Холдингу принадлежат почти 300 журналов, теле- и радиостанции, операторы кабельного ТВ.
9. Семья Дункан
Состояние: $26 млрд
Откуда деньги: добыча газа и нефти, Enterprise Products Partners
Многомиллиардный бизнес в 1968 году Дэну Л. Дункану обошелся всего в $10 тысяч. Добыча газа и нефти принесла наследникам Дункана старшего $10 млрд.
Через восемь лет после смерти основателя компании Enterprise Products Partners её капитализация увеличилась вдвое. Четверым детям Дункана принадлежат 100% акций компании.
8. Семья Джонсон
Состояние: $28.2 млрд
Откуда деньги: производство моющих средств и бытовой химии, S.C. Johnson
Товары S.C. Johnson & Son сегодня продаются в 110 странах мира. А началось все в 1886 году, когда Сэмюел Кертис Джонсон, отработав четыре года на компанию, производившую паркет, а затем выкупил ее.
Позднее Джонсон выпускает средство Johnson’s Prepared Wax на основе воска для ухода за дубовыми полами. Так началась история компании по производству моющих средств.
7. Семья Джонсон (Эдвард)
Состояние: $28.5 млрд
Откуда деньги: финансовые услуги, Fidelity
Уже третье поколение Эдварда К. Джонсона управляют второй по величине холдинговой компанией Fidelity, оказывающей финансовые услуги по управлению активами.
Клиенты Fidelity — инвесторы из 100 стран мира. Семье Джонсонов принадлежит 49% акций компании, разделенных между четырьмя её членами.
6. Семья Прицкер
Состояние: $33.5 млрд
Откуда деньги: сеть отелей Hyatt
В первой половине XX века Абрам Прицкер вместе с тремя сыновьями основал отельный бизнес Hyatt Hotel. Сегодня активы компании распределены между 13 членами семьи, 11 из которых — действующие миллиардеры.
5. Семья Кокс
Состояние: $33.6 млрд
Откуда деньги: связь и автомобильные услуги, Cox Enterprises
Cox Enterprises занимается развитием кабельной и широкополосной связи, развитием газетного бизнеса, автомобилестроением и радиостанциями. Ежегодно доход семьи Кокс составляет около $20 млрд, которые делят пять внуков основателя Джеймса Кокса.
4. Семья Каргилл-Макмиллан
Состояние: $42.3 млрд
Откуда деньги: пищевая промышленность, Cargill
В 1865 году Уильям Каргилл открывает небольшой бизнес, предлагающий зернохранилища для фермеров. Позднее появляется корпорация Cargill.
В семье Каргилл-Макмиллан 14 миллиардеров, ежегодно компания Cargill приносит около 108 млрд долларов дохода. 80% прибыли остается внутри корпорации. 88% активов компании распределены между 23 членами семьи.
3. Семья Марс
Состояние: $89.7 млрд
Откуда деньги: продукты питания, Mars Inc.
Конфетная империя Mars Inc. досталась Жаклин и Джон Марс после смерти отца в 1999 году. Нынешний председатель Mars Inc. — сын Жаклин Марс Стивен Баджер.
Годовой доход компании, которая изобрела Mars Bars, Milky Way и M&Ms составляет $35 млрд.
2. Семья Кох
Состояние: $98.7 млрд
Откуда деньги: нефть, химическое производство, пластмассы, Koch Industries
Нефтеперерабатывающая фирма Koch Industries приносит братьям Чарльзу и Дэвиду Коху более $100 млрд ежегодно. Благотворительный фонд Кохов нередко принимает участие в тайном финансировании голливудских фильмов. Один из них — картина «Чудо женщина».
1. Семья Уолтон
Состояние: $151.5 млрд
Откуда деньги: сеть магазинов Walmart
В 1962 году Роджерс Уолтон основал торговую сеть Wal-Mart Discount City после отказа владельцев Ben Franklin открыть магазины на территории крупных торговых центров по близким к оптовым ценам.
Сегодня продажи Walmart составляют около $500 млрд в год. Это крупнейший ритейлер по уровню дохода. Состояние Уолтона разделяют семь членов семьи. Алиса Уолтон, дочь основателя, официально признана самой богатой женщиной в мире. Ее достаток составляет $43,7 млрд.
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