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36-летняя стюардесса продала девственность за 19 млн рублей и планирует стать певицей
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36-летняя стюардесса продала девственность за 19 млн рублей и планирует стать певицей

20 августа 2018 19:52
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Мэнди думает, что это очень выгодное вложение. И многие друзья ей завидуют, ведь они тоже могли неплохо заработать.
36-летняя Мэнди из Германии продала свою девственность на уже известном аукционе, который проводится на сайте Cinderella Escorts, сообщает life.ru.

Мэнди, которая работает стюардессой, заручилась помощью Cinderella Escorts, чтобы продать своё тело в Интернете после того, как наткнулась на сайт в газете. Самая высокая ставка в итоге была сделана анонимным бизнесменом, который заплатил 250 тыс. евро (около 19,2 млн руб. по текущему курсу). Мэнди договорилась встретиться с победителем торгов в сентябре, пишет Daily Mail.

Девушка слишком долго ждала, когда в её жизни появится подходящий человек, а потом переключилась на карьеру и забыла про личную жизнь. И вскоре, по словам стюардессы, девственность стала для неё обузой. Девушка стала ощущать на себе давление общества из-за этой особенности, которая сейчас сделала её такой ценной.

"Это похоже на казино — нужно знать, когда остановиться. Я могла бы продолжать годами говорить себе, что мне нужно подождать ещё немного, чтобы встретить подходящего парня"
Мэнди

Мэнди думает, что это очень выгодное вложение. И многие друзья ей завидуют, ведь они тоже могли неплохо заработать. Кроме того, немка не собирается прекращать поиски своей любви и после того, как сделка состоится. Девушка считает, что настоящим чувствам это не помеха и если она действительно будет нужна человеку, то он примет её любой.

"Мои друзья завидуют мне. Они жалеют, что первый раз у них был с парнями, которые их бросили. Вместо этого они могли бы получить кучу денег <...> В любом случае я никому не позволю говорить, что я могу и не могу делать со своим телом"
Мэнди

Вырученную сумму Мэнди собирается потратить на развитие своей карьеры — она также ещё и начинающая певица. Часть отдаст своей семье и не забудет про других нуждающихся — займётся благотворительностью. 
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