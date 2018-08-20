36-летняя стюардесса продала девственность за 19 млн рублей и планирует стать певицей

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Мэнди, которая работает стюардессой, заручилась помощью Cinderella Escorts, чтобы продать своё тело в Интернете после того, как наткнулась на сайт в газете. Самая высокая ставка в итоге была сделана анонимным бизнесменом, который заплатил 250 тыс. евро (около 19,2 млн руб. по текущему курсу). Мэнди договорилась встретиться с победителем торгов в сентябре, пишет Daily Mail.Девушка слишком долго ждала, когда в её жизни появится подходящий человек, а потом переключилась на карьеру и забыла про личную жизнь. И вскоре, по словам стюардессы, девственность стала для неё обузой. Девушка стала ощущать на себе давление общества из-за этой особенности, которая сейчас сделала её такой ценной."Это похоже на казино — нужно знать, когда остановиться. Я могла бы продолжать годами говорить себе, что мне нужно подождать ещё немного, чтобы встретить подходящего парня"МэндиМэнди думает, что это очень выгодное вложение. И многие друзья ей завидуют, ведь они тоже могли неплохо заработать. Кроме того, немка не собирается прекращать поиски своей любви и после того, как сделка состоится. Девушка считает, что настоящим чувствам это не помеха и если она действительно будет нужна человеку, то он примет её любой."Мои друзья завидуют мне. Они жалеют, что первый раз у них был с парнями, которые их бросили. Вместо этого они могли бы получить кучу денег <...> В любом случае я никому не позволю говорить, что я могу и не могу делать со своим телом"МэндиВырученную сумму Мэнди собирается потратить на развитие своей карьеры — она также ещё и начинающая певица. Часть отдаст своей семье и не забудет про других нуждающихся — займётся благотворительностью.