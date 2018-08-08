28-летний чемпион мира по бегу в дистанции на 400 м погиб в страшном ДТП

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Николас Бетт, который в 2015 году стал чемпионом мира по бегу на 400 метров с барьерами, погиб в автомобильной аварии. За день до этого спортсмен вернулся в Кению с чемпионата Африки по лёгкой атлетике. По пути домой мужчина не справился с управлением внедорожником и врезался в ограждение. Автомобиль перевернулся, съехал в канаву, и Николас скончался от полученных травм.Пресс-секретарь Министерства спорта Кении Рашид Эчеса выразил соболезнования в связи с гибелью Бетта:"От имени спортивного братства и Министерства спорта Кении передаю мои искренние соболезнования его семье. Покойся с миром".Фото: Mirror