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Новости /  В мире  

28-летний чемпион мира по бегу в дистанции на 400 м погиб в страшном ДТП

8 августа 2018 17:14
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Мужчина не справился с управлением внедорожником и врезался в ограждение. Автомобиль перевернулся, съехал в канаву, и Николас скончался от полученных травм.
28-летний кенийский легкоатлет Николас Бетт погиб в аварии, не справившись с управлением внедорожником, сообщает Mirror. Мужчина вылетел за ограждение и разбился в канаве, передает life.ru.

Николас Бетт, который в 2015 году стал чемпионом мира по бегу на 400 метров с барьерами, погиб в автомобильной аварии. За день до этого спортсмен вернулся в Кению с чемпионата Африки по лёгкой атлетике. По пути домой мужчина не справился с управлением внедорожником и врезался в ограждение. Автомобиль перевернулся, съехал в канаву, и Николас скончался от полученных травм.

Пресс-секретарь Министерства спорта Кении Рашид Эчеса выразил соболезнования в связи с гибелью Бетта:

"От имени спортивного братства и Министерства спорта Кении передаю мои искренние соболезнования его семье. Покойся с миром".





Фото: Mirror
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