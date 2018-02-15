19-летний Николас Круз застрелил 17 человек в своей бывшей школе
15 февраля 2018 23:36
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Нападавший использовал полуавтоматическую винтовку AR-15, и у него было с собой много магазинов с патронами. Позже власти сообщили, что стрелком оказался 19-летний Николас Круз, который был исключен из этой школы за нарушения дисциплины.
Фоторепортаж из Флориды - на РБК.
Фото: John Mccall / Zuma / Global Look Press
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