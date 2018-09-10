10 главных ценностей, утраченных при пожаре в Национальном музее Бразилии
10 сентября 2018 15:21
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Деревянный саркофаг Ша-Амун-ан-су — жреца бога Амона (750 год до н. э.). Оставался одним из немногих саркофагов, которые никогда не открывались.
Мумия "принцессы Солнца". Отличалась редчайшей техникой бальзамирования: были различимы даже пальцы рук и ног. В мире осталось всего семь таких мумий
Серия фресок из Помпей (1 век до н. э.): "Морской змей", "Морской конёк", "Павлины", "Корзина и птицы"
Мумия мужчины из пустыни Атакама (2600–1300 годы до н. э.). Представители местной культуры спали сидя, прижав ноги к телу, чтобы не мёрзнуть по ночам
Лузия — древнейшие из найденных в Америке ископаемых останков человека (женщины) возрастом около 11 тысяч лет
Реконструированный скелет Maxakalisaurus, останки которого были найдены в бразильском штате Минас-Жерайс в 1998 году
Дворец Сан-Кристован в Рио-де-Жанейро — здание музея. Построен в 1803 году. Бывшая резиденция императоров Бразилии (1822–1890 годы)
Фото экспонатов здесь.
Фото: © commons.wikimedia.org
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