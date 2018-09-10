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Новости /  В мире  

10 главных ценностей, утраченных при пожаре в Национальном музее Бразилии

10 сентября 2018 15:21
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Огонь уничтожил множество предметов, представлявших немалую ценность для мировой культуры, и само здание музея.
2 сентября в Национальном музее Бразилии произошёл сильный пожар. Судя по всему, из двадцати миллионов экспонатов уцелел лишь один — пятитонный метеорит. Огонь уничтожил множество предметов, представлявших немалую ценность для мировой культуры, и само здание музея, передает life.ru.

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Дворец Сан-Кристован в Рио-де-Жанейро — здание музея. Построен в 1803 году. Бывшая резиденция императоров Бразилии (1822–1890 годы)

Фото экспонатов здесь.

Фото: © commons.wikimedia.org 
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