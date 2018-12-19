Запуск самарской ракеты "Союз-СТ-А" с космодрома Куру перенесли на 19 декабря
19 декабря 2018 12:23
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Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ-А" с французским военным спутником с космодрома Куру во Французской Гвиане был отложен на сутки из-за погодных условий. Об этом сообщил во вторник исполнительный директор Arianespace Стефан Исраэл.
"Из-за ситуации с ветром на больших высотах над стартовой площадкой миссия VS20 была отложена на 24 часа. Ракета-носитель "Союз" и спутник CSO-1 в стабильном и безопасном состоянии. Новое время запуска: 19 декабря 16:37 по западноевропейскому времени (19:37 мск)", - написал он в своем Twitter.
Французский спутник CSO-1 предназначен для наблюдения за Землей в военных целях, является первым из трех аппаратов в рамках программы, которую курируют французский Национальный центр космических исследований (CNES) и Генеральная дирекция по вооружению (DGA) при министерстве вооруженных сил Франции.
Спутник предполагается вывести на солнечно-синхронную орбиту на высоте 800 км. Он позволит делать трехмерные снимки высокой четкости, в том числе в инфракрасном диапазоне. Его данные будут использоваться не только Францией, но и другими европейскими странами, пишет ТАСС.
pixabay.com
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