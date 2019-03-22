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Взрыв на заводе в Китае: в больницы доставили около 640 пострадавших

22 марта 2019 12:48
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Взрыв на заводе в Китае: в больницы доставили около 640 пострадавших
Жертвами трагедии стали 47 человек.

После взрыва на химзаводе в китайской восточной провинции Цзянсу в 16 местных больниц доставили около 640 пострадавших с травмами разной степени тяжести, говорится в заявлении правительства провинции, поступившем в распоряжение РИА Новости.

«В настоящее время в оказании необходимой медицинской помощи задействованы 3,5 тысячи медсотрудников, 90 карет скорой помощи, в 16 больниц доставили около 640 пострадавших», — говорится в документе.

Как пишет Радио Маяк, жертвами трагедии стали 47 человек, 32 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Взрыв произошел в четверг на химзаводе «Цзянсу Тяньцзяи» на территории химического промышленного парка «Чэньцзяган» в уезде Сяншуй городского округа Яньчэн около 14.00 по местному времени (9.00 мск). Взрыв был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство в 14.48 (9.48 мск) зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2 и глубиной 0 метров в находящемся недалеко от места взрыва уезде Гуаньнань городского округа Ляньюньган также в провинции Цзянсу.
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