Взрыв на заводе в Китае: в больницы доставили около 640 пострадавших
22 марта 2019 12:48
81
После взрыва на химзаводе в китайской восточной провинции Цзянсу в 16 местных больниц доставили около 640 пострадавших с травмами разной степени тяжести, говорится в заявлении правительства провинции, поступившем в распоряжение РИА Новости.
«В настоящее время в оказании необходимой медицинской помощи задействованы 3,5 тысячи медсотрудников, 90 карет скорой помощи, в 16 больниц доставили около 640 пострадавших», — говорится в документе.
Как пишет Радио Маяк, жертвами трагедии стали 47 человек, 32 пострадавших находятся в критическом состоянии.
Взрыв произошел в четверг на химзаводе «Цзянсу Тяньцзяи» на территории химического промышленного парка «Чэньцзяган» в уезде Сяншуй городского округа Яньчэн около 14.00 по местному времени (9.00 мск). Взрыв был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство в 14.48 (9.48 мск) зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2 и глубиной 0 метров в находящемся недалеко от места взрыва уезде Гуаньнань городского округа Ляньюньган также в провинции Цзянсу.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
116
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
232
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
520
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
507
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
959
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
676
Фоторепортажи
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
605
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
760
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1721
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1931
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1094
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
909
Мероприятия