Врачи спасли 10-летнего мальчика, который упал с дерева головой на шампур
13 сентября 2018 10:27
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10-летнему Ксавьеру Каннингему из Миссури, США, крупно повезло — металлический стержень не повредил ни мозг, ни артерии, и врачи успешно извлекли предмет.
Ребёнок поднимался по лестнице, чтобы поиграть в домике на дереве, когда его внезапно атаковал рой ос, в результате чего Ксавьер кинулся бежать. Пытаясь спастись, мальчик упал на землю и угодил лицом прямо на торчащий 30-сантиметровый шампур, пишет The Sun.
Тот прошёл до самого затылка, но таким образом, что обошёл все важные внутренние части головы. Родители мальчика называют это не меньше чем чудом. Если бы он ненамного сместился, Ксавьера ждала бы верная смерть.
Он прошёл, не задев полушария и ствол головного мозга, черепные нервы — всё важное в голове"
Ребёнка срочно доставили в больницу в Канзасе, где в ходе длительной операции врачам удалось успешно извлечь металлический стержень. Мальчик уже пришёл в себя и даже поиграл в приставку и пошутил с родителями. Медики надеются на его быстрое восстановление и вскоре планируют отпустить домой, пишет Лайф.
Фото: The Sun
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