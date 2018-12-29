В китайских школах ввели форму с GPS и системой распознавания лиц
29 декабря 2018 12:57
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В Китае сильно обеспокоены посещаемостью в школах. Настолько, что в юго-западной провинции Гуйчжоу ввели высокотехнологическую униформу для школьников.
Особенности новой формы:
• подключена к системе распознавания лиц
• встроен GPS-трекер
Каждый костюм привязан к определенному ребёнку, меняться ими нельзя. Производитель Guizhou Guanyu Technology уверяет, что одежда выдержит до 500 сеансов стирки, а также температуру до 150 градусов.
Что даёт эта форма:
• оповещает родителей о прогулах занятий и раннем уходе с уроков
• оповещает учителей о моментах, когда школьник уснул прямо на занятии
В любом случае включается тревога. А ещё родители могут устанавливать детям лимит на покупки как в школе, так и за её пределами, пишет iphones.ru.
pixabay.com
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