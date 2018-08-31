В Турции после купания в море умерла российская туристка
31 августа 2018 11:23
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74-летняя пенсионерка из России скончалась в турецкой Аланье после купания в море. Об этом сообщает газета Aksam.
Как сообщается, туристка пошла купаться в море, а через некоторое время она почувствовала себя плохо. Это заметили другие отдыхающие, которые вытащили её из воды и вызвали медиков.
Врачи пытались её реанимировать. Причины её смерти устанавливаются, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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