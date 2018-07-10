В Таиланде началась третья фаза эвакуации детей из затопленной пещеры
10 июля 2018 12:56
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В Таиланде началась третья фаза эвакуации детей из затопленной пещеры, передает Рейтер. Спасатели планируют поднять на поверхность оставшихся четырех школьников и тренера. Помимо них, дайверы выведут четверых медиков, которые были с детьми все время с момента их обнаружения.
Как стало известно, у восьмерых поднятых ранее на поверхность ребят обнаружены признаки инфекции, из-за чего они пробудут в больнице около недели. При этом отмечается, что школьники чувствуют себя нормально, ни у кого из них нет лихорадки, передает Радио Маяк.
Детская футбольная команда с тренером была в пещерах, когда пошел сильный ливень. Вода затопила полости и отрезала им путь к выходу. Подростков нашли дайверы спустя две недели.
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