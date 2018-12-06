В Стокгольме начинается неделя Нобелевских торжеств
6 декабря 2018 09:22
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В Стокгольме сегодня начинается неделя Нобелевских торжеств, во время которой будут чествовать лауреатов самой известной научной премии в мире. Саму награду будут вручать 10 декабря в Стокгольмской филармонии. В этом году ее получат 12 человек. В шведскую столицу приедут лишь девять лауреатов. Самый старший обладатель премии этого года – 96-летний американский физик Артур Эшкин – посетить мероприятие не сможет по состоянию здоровья.
Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля – вручается в столице Норвегии – Осло, передает Радио Маяк.
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