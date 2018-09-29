В Сети выросло число мошеннических сайтов по продаже iPhone
29 сентября 2018 10:55
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Число мошеннических сайтов, связанных с продукцией Apple, увеличилось вдвое в результате старта продаж новых смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max. Об этом сообщили эксперты международной компании, специализирующейся на предотвращении и расследовании киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий, Group-IB.
Аналитики установили, что за последние три месяца в Сети появилось более 5 тыс. доменов, созданных якобы для того, чтобы продавать смартфоны Apple. Однако за частью из них скрываются мошенники, в том числе фишинговые сайты для кражи личных данных и информации о банковских картах, пишет «Федеральное агентство новостей».
12 сентября компания Apple представила три новых модели iPhone — XS, XS Max и XR, а также часы Apple Watch. В России продажи начались в пятницу, 28 сентября, однако очередь за гаджетами выстроилась за несколько дней до старта, отмечает «Федеральное агентство новостей».
После презентации новых «яблочных» гаджетов интернет-пользователи предлагали приобрести места в очереди. Так, стоимость первых двух составила 400 тыс. рублей, однако некоторые места продавцы оценили в 2 млн рублей.
В США продажи новых iPhone начались 21 сентября. В этот же день гаджеты начали перепродаваться в Сети. Стоимость начиналась от 123 тыс. рублей за экземпляр, а доставка из-за рубежа обходилась покупателям в почти 800 тыс. рублей, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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