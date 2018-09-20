Я нашел ошибку
Главные новости: 
Руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов нашел время в своем плотном графике, чтобы посетить процедурный кабинет.
Прививка от гриппа позволит оставаться в строю
Покупки будут осуществляться с помощью приложения для смартфона.
Amazon планирует открыть три тысячи магазинов без кассиров и продавцов
Судам рекомендуется рассматривать не только сам факт публикации, а её опасность для общества.
Всё дело в умысле. Верховный суд пояснил, как разбирать дела о лайках и репостах
В настоящее время Самарская область в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности занимает 48 место, улучшив свои позиции за год на 17 пунктов.
Региональные власти совместно с предпринимательским сообществом вырабатывают меры по улучшению инвестклимата области
Житель Новокуйбышевска вымогал квартиру, пристегнув приятеля к батарее Преступник сбежал от правоохранителей и объявлен в розыск.
Житель Новокуйбышевска вымогал квартиру, пристегнув приятеля к батарее
На самарский Политех жалуются за конкурс по ремонту системы пожаротушения
На самарский Политех жалуются за конкурс по ремонту системы пожаротушения
ВОЗ назвала самую смертоносную инфекцию Это туберкулез.
ВОЗ назвала самую смертоносную инфекцию
Житель Самарской области задержан при воровстве электроэнергии
Житель Самарской области задержан при воровстве электроэнергии
сегодня  Четверг, 20 сентября, 15:32
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/09:
USD 67.01
-0.74
EUR 78.36
-0.81
Искать
Новости /  В мире  

В США прабабушка-мэр одним выстрелом убила аллигатора, который съел её пони

20 сентября 2018 12:15
101
В США прабабушка-мэр одним выстрелом убила аллигатора, который съел её пони
Рептилия весила 23 кг.

Джуди Кокран, 73-летняя женщина, которая в этом году стала прабабушкой и выиграла выборы в мэры небольшого городка Ливингстон в Техасе, добавила ещё одно событие в копилку воспоминаний. Она без труда расправилась с аллигатором весом в 263 килограмма, сообщает телеканал ABC 13 Houston.
Как избранный чиновник, Кокран хочет, чтобы общественность знала, что она стреляла в аллигатора, имея разрешение на охоту.

— Есть много требований, чтобы убить аллигатора в нашем округе. Мы являемся одним из 12 округов, в которых существует сезон охоты на аллигаторов — между 10 и 30 сентября. У вас должно быть разрешение, и сначала надо поймать аллигатора на крюк. Мы не просто ходим на ранчо и охотимся на аллигаторов, — заявила женщина.

Джуди рассказала, что аллигатор был убит с одного выстрела. И, скорее всего, именно эта огромная особь утащила пони с фермы её семьи. Мясо хищника планируют съесть, а голову выставить в кабинете мэра, пишет Лайф.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
421
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15191
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
480
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
662
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
727
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
1070
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
641
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
734
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1717
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1207
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1330
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1283
Весь список

Мероприятия
404fest вновь состоится в Самаре
Руководитель следственного управления проведет прием граждан в следственных отделах по Промышленному району и Кировскому районах Самары
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда