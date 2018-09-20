В США прабабушка-мэр одним выстрелом убила аллигатора, который съел её пони
20 сентября 2018 12:15
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Джуди Кокран, 73-летняя женщина, которая в этом году стала прабабушкой и выиграла выборы в мэры небольшого городка Ливингстон в Техасе, добавила ещё одно событие в копилку воспоминаний. Она без труда расправилась с аллигатором весом в 263 килограмма, сообщает телеканал ABC 13 Houston.
Как избранный чиновник, Кокран хочет, чтобы общественность знала, что она стреляла в аллигатора, имея разрешение на охоту.
— Есть много требований, чтобы убить аллигатора в нашем округе. Мы являемся одним из 12 округов, в которых существует сезон охоты на аллигаторов — между 10 и 30 сентября. У вас должно быть разрешение, и сначала надо поймать аллигатора на крюк. Мы не просто ходим на ранчо и охотимся на аллигаторов, — заявила женщина.
Джуди рассказала, что аллигатор был убит с одного выстрела. И, скорее всего, именно эта огромная особь утащила пони с фермы её семьи. Мясо хищника планируют съесть, а голову выставить в кабинете мэра, пишет Лайф.
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