В Канаде умер тату-модель Zombie Boy
3 августа 2018 09:14
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В Канаде умер тату-модель Рик Дженест, более известный под псевдонимом Zombie Boy. Об этом сообщила газета "Монреаль газетт". По данным полиции, Дженест покончил собой. Кроме того, о смерти модели сообщила американская певица Леди Гага, которая работала с ним во время съёмок клипа Born This Way.
Рик Дженест с 16 лет начал набивать на своем теле и лице татуировки, изображающие скелет, за что и получил свое прозвище. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, наколовший на себе больше всего тату с насекомыми (176) и с человеческими костями (139), передает Радио Маяк.
Как сообщает Radio-Canada со ссылкой на властей, 32-летний Дженест страдал от проблем с психическим здоровьем и не смог с ними справиться.
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