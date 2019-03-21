Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 21 марта, 14:55
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/03:
USD 64.28
-0.04
EUR 72.94
-0.06
Искать
Новости /  В мире  

В Италии выходец из Сенегала захватил и пытался сжечь школьный автобус вместе с детьми

21 марта 2019 12:54
78
В Италии выходец из Сенегала захватил и пытался сжечь школьный автобус вместе с детьми
Им удалось связаться с полицией.

В Италии 46-летний выходец из Сенегала угнал автобус, в котором находились школьники и несколько взрослых, а затем поджег транспортное средство, сообщает RaiNews24.

По данным телеканала, инцидент произошел в провинции Кремона, на трассе недалеко от Милана. После угона автобуса один из детей позвонил родителям, они в свою очередь сообщили о происходящем в полицию.

Захватчик заявил пассажирам, что "никто не выживет", передает АР. Он отобрал у детей телефоны и приказал сопровождающим связать школьникам руки кабельными стяжками, угрожая разлить топливо и поджечь автобус. Сопровождающие слабо связали руки некоторым ученикам.

Телефон одного из школьников упал на пол. Одноклассник подростка сумел освободить руки и поднял его - так удалось связаться с полицией. Правоохранительные органы отреагировали на информацию, перекрыв дорогу несколькими полицейскими автомобилями.

Угнавший автобус пытался прорвать кордон из машин, однако при столкновении потерял управление и врезался в ограждение. Затем злоумышленник разлил бензин в салоне автобуса и поджег его.

Карабинерам удалось задержать водителя автобуса и вытащить всех находившихся в транспортном средстве (51 человек). В результате произошедшего никто серьезно не пострадал. Однако 14 человек, 12 из которых дети, были госпитализированы с симптомами отравления дымом. Сам мужчина госпитализирован с ожогами, пишет newsru.com.

Во время допроса угнавший автобус, заявил, что своими действиями хотел остановить гибель людей в Средиземном море, которые бегут в Европу с африканского континента. "Это был мой личный выбор, я не мог видеть детей, разорванных акулами в Средиземном море, беременных женщин и мужчин, бегущих из Африки", - пояснил он.

Злоумышленник получил гражданство Италии в 2004 году. По данным агентства ANSA, в 2007-м и 2011 годах он был осужден за вождение в нетрезвом виде и сексуальное домогательство в отношении несовершеннолетнего. Sky TG24 передает, что водитель работал в автобусной компании в течение 15 лет без каких-либо проблем с трудоустройством.

Глава антитеррористического центра Милана Альберто Нобили заявил, что мужчина предположительно действовал в одиночку и не был связан с какими-либо террористическими группировками. При этом прокурор Милана Франческо Греко заявил, что правоохранительные органы готовы рассматривать инцидент в том числе и как теракт.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил о намерении разослать мэрам всех городов циркуляр о проверке всех социальных работников на наличие судимости. "Я хочу знать, кто доверил этому человеку автобус с детьми", - заявил Сальвини.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
84
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
446
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
431
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
877
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
607
13 марта 2019  12:08
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой.
Криминал
1558
Весь список

Фоторепортажи
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
686
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1652
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
1848
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1025
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
886
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1339
Весь список

Мероприятия
В селе Большая Глушица Самарской области отпразднуют казахский праздник Наурыз
В Самарской области проходит смотр-конкурс профессионального мастерства учащихся ДМШ, ДШИ «START*PROFI*ART»
Юные астрономы со всей России встретятся с космонавтом Юрием Усачевым в Самарском университете
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные