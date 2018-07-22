Утверждены имена талисманов Олимпиады-2020 в Японии
22 июля 2018 09:53
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Официальные талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио получили названия «Мирайтова» и «Сомэйти», сообщили в оргкомитете Игр.
По словам организаторов, названия выбрали ученики японских младших классов с помощью голосования, которое проводилось с декабря 2017 года по февраль 2018 года, пишут "Известия".
«Отныне «Мирайтова» и «Сомэйти» будут служить официальными амбассадорами предстоящей Олимпиады и Паралимпиады», — говорится на официальном сайте олимпийского оргкомитета.
Имя талисмана «Мирайтова», состоящее из слов «будущее» («мирай») и «вечность» («това»), отражает «желание вечного прекрасного будущего». «За счет Игр-2020 мы надеемся, что в сердцах всех людей в мире навсегда останется чувство предстоящего будущего, полного надежд», —пояснили организаторы.
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