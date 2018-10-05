Ученые заявили о скором исчезновении колец Сатурна
5 октября 2018 10:31
106
Кольца Сатурна вскоре могут исчезнуть, их материя слишком быстро падает в атмосферу планеты. Об этом свидетельствуют данные зонда «Кассини», заявили в NASA.
«Оказалось, что кольца Сатурна не просто моросят, падая в атмосферу планеты, а порождают самый настоящий ливень. Лед, капли воды и пыль движутся так быстро, что каждую секунду Сатурн «съедает» примерно 10–45 тонн материи колец», — приводит журнал Science заявление ученого Хантера Уайта из Юго-западного исследовательского института в Боулдере.
Межпланетная станция «Кассини» проработала в космосе почти 20 лет и завершила миссию в 2017 году, нырнув в атмосферу Сатурна, пишут "Известия".
Направляя зонд сквозь кольца планеты, ученые NASA надеялись раскрыть тайну возникновения магнитного поля Сатурна и понять, как оно взаимодействует с газом и пылью вокруг.
Перед гибелью «Кассини» попал в зону экзотических «дождей» из микрочастиц воды и пыли, которые падают из ближних колец Сатурна на поверхность планеты.
При этом число падающих частиц гораздо больше, чем предполагалось, отмечает «РИА Новости».
Уайт утверждает, что это говорит о том, что кольца D и C, расположенные ближе всего к планете, могут исчезнуть за пару мгновений по космическим меркам.
«Кольцо D, ближайший сосед Сатурна, будет полностью «высосано» им уже через 7–60 тыс. лет, если его не будет подпитывать кольцо C. Само кольцо С исчезнет чуть позже — через 700 тыс. или 7 млн лет», –– отметил ученый.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
309
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
367
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
786
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15763
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
818
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
1068
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
964
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1002
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2043
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1470
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1631
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1592
Мероприятия