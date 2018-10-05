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Ученые заявили о скором исчезновении колец Сатурна

5 октября 2018 10:31
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Ученые заявили о скором исчезновении колец Сатурна
Об этом свидетельствуют данные зонда «Кассини».

Кольца Сатурна вскоре могут исчезнуть, их материя слишком быстро падает в атмосферу планеты. Об этом свидетельствуют данные зонда «Кассини», заявили в NASA.
«Оказалось, что кольца Сатурна не просто моросят, падая в атмосферу планеты, а порождают самый настоящий ливень. Лед, капли воды и пыль движутся так быстро, что каждую секунду Сатурн «съедает» примерно 10–45 тонн материи колец», — приводит журнал Science заявление ученого Хантера Уайта из Юго-западного исследовательского института в Боулдере.

Межпланетная станция «Кассини» проработала в космосе почти 20 лет и завершила миссию в 2017 году, нырнув в атмосферу Сатурна, пишут "Известия".

Направляя зонд сквозь кольца планеты, ученые NASA надеялись раскрыть тайну возникновения магнитного поля Сатурна и понять, как оно взаимодействует с газом и пылью вокруг.

Перед гибелью «Кассини» попал в зону экзотических «дождей» из микрочастиц воды и пыли, которые падают из ближних колец Сатурна на поверхность планеты.

При этом число падающих частиц гораздо больше, чем предполагалось, отмечает «РИА Новости».

Уайт утверждает, что это говорит о том, что кольца D и C, расположенные ближе всего к планете, могут исчезнуть за пару мгновений по космическим меркам.

«Кольцо D, ближайший сосед Сатурна, будет полностью «высосано» им уже через 7–60 тыс. лет, если его не будет подпитывать кольцо C. Само кольцо С исчезнет чуть позже — через 700 тыс. или 7 млн лет», –– отметил ученый.


Фото pixabay.com

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