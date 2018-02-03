Ученые нашли в человеке почти тысячу генов — виновников бессонницы
3 февраля 2018 10:42
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Европейские ученые обнаружили в человеческом геноме 956 самых различных генов, которые связаны с расстройством сна. Результаты научной работы публикует MIT Technology Review.
Дальнейшее изучение выявленных генов позволит влиять на продолжительность сна и лечить бессонницу. Для выявления этих генов был проведен анализ ДНК почти 1,3 млн человек, пишут "Известия".
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