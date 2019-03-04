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Tesla покажет внедорожник Model Y на следующей неделе

4 марта 2019 14:03
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Tesla покажет внедорожник Model Y на следующей неделе
Не успела Tesla выпустить дешевую Model 3, как уже готовится анонсировать новый электромобиль.

Об этом рассказал в своём Twitter Илон Маск, раскрыв немного подробностей. Мероприятие состоится 14 марта в лос-анджелесской дизайн-студии.

Нас ждёт электрический внедорожник (SUV), на 75% состоящий из деталей Model 3. Но при этом автомобиль будет на 10% больше и на 10% дороже «третьей теслы», а запас хода меньше.

О Tesla Model Y сейчас известно немного, но инсайдеры утверждают, что массовое производство внедорожника запустят только через год. А вот 14 числа мы увидим предфинальную версию авто, пишет iphones.ru.


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