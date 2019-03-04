Tesla покажет внедорожник Model Y на следующей неделе
4 марта 2019 14:03
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Об этом рассказал в своём Twitter Илон Маск, раскрыв немного подробностей. Мероприятие состоится 14 марта в лос-анджелесской дизайн-студии.
Нас ждёт электрический внедорожник (SUV), на 75% состоящий из деталей Model 3. Но при этом автомобиль будет на 10% больше и на 10% дороже «третьей теслы», а запас хода меньше.
О Tesla Model Y сейчас известно немного, но инсайдеры утверждают, что массовое производство внедорожника запустят только через год. А вот 14 числа мы увидим предфинальную версию авто, пишет iphones.ru.
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