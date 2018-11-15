Стоимость биткоина достигла годового минимума
15 ноября 2018 13:18
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Стоимость криптовалюты биткоин снижается утром в четверг, 15 ноября, более чем на 10%. Она достигла готового минимума с октября 2017 года.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на портал CoinMarketCap, изучающим цены криптовалют на десятках бирж, в 8:44 мск биткоин снижался на 11,52%, до $5623.
На торгах биржи Binance биткоин снижался до $5705.
7 ноября сообщалось, что затраты энергии на майнинг некоторых криптовалют в разы превышают энергозатраты на добычу драгоценных металлов.
Идея создания блокчейнов — защищенных баз данных, каждый блок в которых связан со всеми другими частями базы и не может быть подделан или изменен — появилась около 30 лет назад. Десять лет назад была создана первая криптовалюта — биткоин.
В 2013 году его популярность, как и курс, резко выросли, поднявшись с уровня в $2–5 за один биткоин до планки в $800–1100, пишут "Известия".
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