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США решили вернуться к стратегии времен холодной войны

30 марта 2019 10:48
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США решили вернуться к стратегии времен холодной войны
Также альянс НАТО восстанавливает существовавшую в годы холодной войны систему трансатлантических перебросок войск.

Вашингтон возвращается к стратегии внезапного развертывания своих войск в Европе, применявшейся во времена холодной войны, сообщает официальная газета министерства обороны США Stars and Stripes.

«Теперь вооруженные силы заново осваивают искусство внезапного развертывания, адаптируясь к новой стратегии Пентагона, известной как “Динамичное использование сил”, согласно которой армия должна поддерживать баланс сил с противником путем более непредсказуемых перемещений войск», — пишет издание.

В качестве примера Stars and Stripes приводит внезапную переброску пехотного батальона армии США из Техаса в Польшу в середине марта.
Такие шаги напоминают времена холодной войны, когда мобилизация американских подразделений без их предварительного уведомления была главной особенностью стратегии противостояния Советскому Союзу, отмечает газета.
«Это будет наблюдаться на регулярной основе. Для любого из наших противников, где бы то ни было, это будет непредсказуемо. И это хорошо для нашей национальной безопасности. Все дело в сдерживании (противника. — Прим. ред.) и готовности (войск. — Прим. ред.) ", — цитирует издание генерал-майора Джона Гронски, заместителя командующего Национальной гвардией США в Европе.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов в интервью газете Минобороны «Красная звезда» рассказал о том, что НАТО перебрасывает войска к российской границе. Также альянс, по его словам, восстанавливает существовавшую в годы холодной войны систему трансатлантических перебросок войск усиления из США и Канады.

Как сообщил Попов, численность контингента альянса быстрого реагирования за два года выросла с 25 до 40 тысяч человек, пишет РИА Новости.

Фото pixabay.com

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