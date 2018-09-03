Шотландец сделал девушке предложение с помощью коровы
3 сентября 2018 12:58
81
Фермер из Шотландии сделал предложение своей девушке, написав маркером фразу «Ты выйдешь за меня?» на одной из своих коров. Об этом информирует газета The Telegraph.
Как рассказал будущий жених, корова по кличке Кудряшка больше всех нравилась его девушке. Сначала подруга фермера заметила, что на боку животного что-то написано, но не смогла прочитать предложение, поскольку корова в этот момент повернулась другим боком. Когда животное подошло ближе к паре и девушка увидела написанный вопрос, ее возлюбленный уже стоял перед ней на коленях с кольцом.
Девушка ответила согласием своему молодому человеку. Позже она опубликовала в соцсетях фотографию коровы с надписью на боку. Фермер отметил, что направит приглашение на свадьбу и Кудряшке, однако он не уверен, примет ли она его, пишут "Известия".
Фото: twitter.com/Fox News
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
346
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
863
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1506
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1039
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1899
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1661
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
356
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1279
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
888
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
978
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
973
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
715
Мероприятия