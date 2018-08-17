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Школьникам и студентам в Таиланде запретили обниматься и целоваться

17 августа 2018 13:19
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Школьникам и студентам в Таиланде запретили обниматься и целоваться
Традиционная общественная мораль в Таиланде запрещает публичные проявления привязанности и нежности.

Школьникам и студентам в Таиланде запретили обниматься и целоваться. Новую редакцию «Правил поведения учащихся» утвердил кабинет министров, сообщает интернет-версия газеты Nation. В частности, документ запрещает проведение собраний, которые могут привести к нарушениям общественного порядка и спокойствия граждан, а также "неуместные проявления привязанности", причем не только в общественных местах, но и "в приватной обстановке".

Авторы правил отмечают, что необходимо применение строжайших мер контроля соблюдения "Правил" особенно в период празднования Дня Святого Валентина. Традиционная общественная мораль в Таиланде запрещает публичные проявления привязанности и нежности, передает Радио Маяк.

Фото pixabay.com
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