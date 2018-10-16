Прихожане РПЦ не смогут молиться в храмах на Афоне
16 октября 2018 09:10
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Прихожане РПЦ не смогут молиться в храмах на Афоне. Это связанно с разрывом отношений между Московским и Константинопольским патриархатами. Об этом заявил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков. «Афон является канонической территорией Константинопольского патриархата со всеми вытекающими отсюда последствиями», – цитирует его ТАСС.
Ранее, 15 октября, Священный синод Русской православной церкви вынужденно принял решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за действий последнего на Украине, которые в Москве назвали антиканоническими. В сентябре Константинопольская православная церковь назначила своими экзархами в Киеве архиепископов из США и Канады в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине.
Фото pixabay.com
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