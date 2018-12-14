Подаренный Путиным японскому губернатору кот набрал вес и "выучил" японский
14 декабря 2018 09:10
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Сибирский кот, подаренный несколько лет назад Владимиром Путиным губернатору японской префектуры Акита, набрал восемь килограммов и научился понимать по-японски. Об этом рассказал РИА Новости хозяин питомца – Норихисе Сатакэ. Кот поладил с другими шестью кошками, живущими в доме, – добавил он.
В знак благодарности россиянам за помощь в ликвидации последствий землетрясения и цунами губернатор подарил президенту России в 2012 году собаку породы Акита-ину. В ответ он получил кота сибирской породы и дал ему кличку "Мир, передает Радио Маяк".
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