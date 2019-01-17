Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 17 января, 14:31
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/01:
USD 66.76
-0.32
EUR 76.14
-0.81
Искать
Новости /  В мире  

Первое в истории растение на Луне погибло из-за лунной ночи

17 января 2019 13:40
47
Первое в истории растение на Луне погибло из-за лунной ночи
Температура поверхности спутника опускается до минус 170 градусов.

Семена хлопчатника, давшие ростки на обратной стороне Луны на борту китайского зонда "Чанъэ-4", погибли, сообщает Independent. По данным издания, это случилось спустя сутки после публикации фотографий первого растения, когда на спутнике Земли наступила ночь.

Ранее китайские учёные уже заявляли, что росток не выдержит лунной ночи, так как температура поверхности спутника опускается до минус 170 градусов по Цельсию.

Напомним, китайский аппарат "Чанъэ-4", который ранее совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны, доставил на естественный спутник Земли семена рапса, хлопчатника, картофеля, а также дрожжи и личинок дрозофилы. Первыми — и впервые в истории — проросли семена хлопчатника, несмотря на низкую гравитацию, сильную радиацию и большую разницу температур, пишет Лайф.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
553
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
731
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
936
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
840
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1129
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
753
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1536
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1337
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1687
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2061
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2260
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3484
Весь список

Мероприятия
«Театральная почта» заработает в Самарском театре юного зрителя «СамАрт»
В день рождения медведя Умки в Самарском зоопарке организуют развлекательно-познавательную программу
В музее им. Алабина самарцев научат танцевать русские народные танцы
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные