Отмена визита Рогозина в США поставила под угрозу проект исследования Венеры
7 января 2019 11:54
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Если глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не поедет в NASA, это может помешать совместным амбициозным проектам, заявил РИА "Новости" директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович.
— Одна из тем — это совместный проект "Венера-Д", вторая — сотрудничество по будущему освоению Луны и созданию окололунной станции, третья — по МКС, — сказал учёный.
Он отметил, что космос — одна из немногих сфер, в которых Россия и США по-прежнему поддерживают активные контакты.
Проект "Венера-Д" предусматривает строительство "долгоживущей" базы на поверхности планеты. Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный сообщил, что российская сторона уже подготовила документы по проекту, пишет Лайф.
pixabay.com
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