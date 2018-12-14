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Новости /  В мире  

На станции Мак-Мердо в Антарктиде погибли два человека

14 декабря 2018 10:33
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На станции Мак-Мердо в Антарктиде погибли два человека
Тела были найдены у генератора, который обслуживал радиопередатчик.

На американской антарктической станции Мак-Мердо погибли два человека в результате неустановленного инцидента. Об этом сообщил в четверг, 13 декабря, Национальный научный фонд США.

«Работники занимались превентивным техосмотром системы пожаротушения в здании», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Тела были найдены у генератора, который обслуживал радиопередатчик. При этом нет оснований считать, что было совершено преступление, пишут "Известия".

pixabay.com
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