На Apple подали в суд из-за прослушки в FaceTime
30 января 2019 11:29
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На американскую корпорацию Apple подали в суд из-за ошибки, позволяющей третьим лицам получить доступ к микрофону и камере владельцев iPhone, пишет Bloomberg в среду, 30 января.
Адвокат Ларри Уильямс II из Хьюстона (штат Техас, США) заявил, что из-за бага в приложении FaceTime неизвестный сумел подслушать, как его клиент давал показания под присягой. Уильямс обвинил компанию в халатности и нарушении гарантии, указав на закон об ответственности, которую несет производитель при создании продукта. Юрист требует возмещения ущерба от IT-корпорации, сумма еще не установлена.
29 января пользователи смартфонов от Apple обнаружили, что при использовании приложения для видеосвязи FaceTime можно услышать и даже увидеть собеседника еще до его ответа на вызов. Также стало известно, что третьи лица могли прослушивать разговоры в групповых чатах. В компании заявили, что знают о баге, и пообещали до конца текущей недели исправить ошибки, выпустив обновление прошивки, сообщют "Известия".
Фото pixabay.com
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