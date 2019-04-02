НАСА сообщило о риске столкновения МКС с обломками после испытаний в Индии
2 апреля 2019 12:49
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Риск столкновения МКС с обломками при испытании Индией противоспутникого оружия увеличился более чем на 40%, заявил глава НАСА Джим Брайденстайн.
"Мы с каждым часом узнаем все больше об обломках, образовавшихся в результате этого противоспутникового испытания. По данным прошлой недели, по оценкам экспертов НАСА и объединенного центра космических операций, риск для Международной космической станции увеличился на 44%", - сказал Брайденстайн, НАСА ведет прямую трансляцию его выступления.
Он пояснил, что речь идет об угрозе столкновения станции с мелкими обломками.
Между тем, он подчеркнул, что астронавты НАСА на МКС в безопасности и заверил, что в случае необходимости НАСА сможет маневрировать станцией, но считает это "маловероятным".
На прошлой неделе премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите. Премьер назвал это событие историческим. По его словам, до этого только три страны в мире – США, Россия и Китай – добились таких достижений, пишет РИА Новости.
Фото : Роскосмос
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