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МИД Британии выдаёт паспорта без фразы "Европейский союз"

6 апреля 2019 10:36
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МИД Британии выдаёт паспорта без фразы
При этом документы "старого" формата по-прежнему выдаются.

Министерство внутренних дел Великобритании начало выдачу гражданам паспортов, на обложке которых больше нет слов "Европейский союз". Об этом пишет Guardian.

В ведомстве уточнили, что выдача документов нового образца началась по плану, 30 марта. Ведь изначально предполагалось, что ещё за день до этого Великобритания выйдет из состава Евросоюза. При этом документы "старого" формата по-прежнему выдаются. Однако человек, получающий паспорт, не может выбрать, какая обложка достанется ему. Это происходит на усмотрение оформляющего органа, и ситуация будет сохраняться до тех пор, пока не кончатся запасы "европейских" обложек. Также отмечается, что в нынешнем году основной документ англичан претерпит ещё одно изменение – поменяется цвет обложки.

Единый для ЕС бордовый будет заменён на тёмно-синий, как это было в стране до 1988 года. Также в него будет добавлен ряд технических нововведений, которые сделают документ "самым технологически совершенным в мире" – во всяком случае, так его называют британские власти, передает Радио Маяк.

Фото pixabay.com
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