Крушение Boeing в Индонезии: посольство РФ проверяет, находились ли на борту россияне
29 октября 2018 10:42
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Посольство России в Индонезии проверяет, находились ли наши сограждане на борту потерпевшего катастрофу самолёта индонезийской авиакомпании "Лайон эйр". Об этом сообщил ТАСС официальный представитель дипмиссии Денис Тетюшин. Он пояснил, что дипломаты направили официальный запрос в национальное Агентство по поиску и спасению относительно списка пассажиров. Известно, что среди членов экипажа граждан России не было, сказал дипломат.
"Боинг 737", который совершал внутренний рейс, потерпел сегодня крушение примерно через 10 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Обломки и личные вещи пассажиров были обнаружены поблизости от побережья острова Ява. По последним данным, на борту находились 189 человек.
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