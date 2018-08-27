Китайский аналог Uber отменил услугу "попутная машина" после убийства пассажирки
27 августа 2018 11:51
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Крупнейший в Китае онлайн-сервис такси Didi объявил, что начиная с 27 августа компания отменяет услугу "попутный автомобиль" по всей стране. Подобное решение было принято в связи с резонансным убийством пассажирки водителем, произошедшим на днях.
Так, 24 августа 20-летняя жительница города Юэцин около 14:00 по местному времени (9:00 мск) воспользовалась услугой "попутный автомобиль", однако спустя некоторое время она написала подруге, что водитель едет по пустынной горной дороге, где нет ни одного автомобиля. Напуганная девушка отправила данные о своём месторасположении. Спустя пару минут она отправила сообщение с текстом "Спасите" и более не выходила на связь.
Вскоре полиция задержала 27-летнего водителя, который признался, что изнасиловал пассажирку и убил её. Мужчина также показал место, куда бросил тело своей жертвы.
В Didi отметили, что за более чем три года услугой "попутный автомобиль" воспользовались миллионы раз, однако в настоящее время вопрос безопасности стал для компании огромным вызовом.
— Мы искренне принимаем критику соответствующих ведомств и общественности, — говорится в заявлении.
В начале мая ещё один водитель Didi убил 21-летнюю стюардессу авиакомпании Lucky Air, когда та возвращалась из аэропорта после завершения смены. На теле девушки было обнаружено 20 ножевых ран. Также сообщалось, что она подверглась сексуальному насилию. Спустя несколько дней в городском канале было обнаружено тело подозреваемого. Что стало причиной его смерти, не сообщалось.
Второй подобный инцидент стал причиной шквала критики в отношении сервиса, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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