Извержение вулкана произошло на индонезийском острове Сулавеси
3 октября 2018 09:11
76
Извержение вулкана произошло сегодня на индонезийском острове Сулавеси, который ранее пострадал от мощного землетрясения и цунами. Столб пепла от одного из вулканов достиг в высоту четырех километров, об этом сообщает агентство Kyodo. На этом же острове в провинции Центральный Сулавеси сегодня произошло очередное землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр находился в 20 километрах от города Палу, очаг залегал на глубине 10 километров, сообщает ТАСС. Ощущались небольшие толчки, информации о пострадавших и разрушениях нет.
Разрушительное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси 28 сентября. В течение последующих двух суток были зафиксированы еще около 170 повторных толчков. Землетрясение стало причиной возникновения цунами, высота волн составляла 5-7 метров. Погибли 1234 человека, около ста числятся пропавшими без вести, сотни человек получили ранения, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
308
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
741
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15705
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
774
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
1008
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
921
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
925
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
971
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2005
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1435
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1589
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1552
Мероприятия