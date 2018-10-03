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Извержение вулкана произошло на индонезийском острове Сулавеси

3 октября 2018 09:11
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Извержение вулкана произошло на индонезийском острове Сулавеси
Ранее разрушительное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси.

Извержение вулкана произошло сегодня на индонезийском острове Сулавеси, который ранее пострадал от мощного землетрясения и цунами. Столб пепла от одного из вулканов достиг в высоту четырех километров, об этом сообщает агентство Kyodo. На этом же острове в провинции Центральный Сулавеси сегодня произошло очередное землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр находился в 20 километрах от города Палу, очаг залегал на глубине 10 километров, сообщает ТАСС. Ощущались небольшие толчки, информации о пострадавших и разрушениях нет.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси 28 сентября. В течение последующих двух суток были зафиксированы еще около 170 повторных толчков. Землетрясение стало причиной возникновения цунами, высота волн составляла 5-7 метров. Погибли 1234 человека, около ста числятся пропавшими без вести, сотни человек получили ранения, передает Радио Маяк.


Фото pixabay.com
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