Илон Маск: у России – превосходные ракетные технологии и лучшие в мире ракетные двигатели
8 марта 2019 11:04
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У России – превосходные ракетные технологии и лучшие в мире ракетные двигатели.
Об этом в своем "Твиттере" заявил глава компании SpaceX Илон Маск. По его словам, версия новой ракеты-носителя "Ангара" многоразового использования будет великолепна.
Так глава Маск прокомментировал статью, в которой говорится, что с тестовым запуском новейшего космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, предназначенного для доставки на орбиту астронавтов, наметилось серьезное отставание России в ракетостроении. 2 марта ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту космический корабль Crew Dragon. 3 марта он в автоматическом режиме успешно пристыковался к Международной космической станции. Это первый испытательный полет, который осуществляется в непилотируемом режиме. Отстыковка корабля от станции и приводнение в Атлантическом океане намечена на сегодня, передает Радио Маяк.
Фото: pixabay.com
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