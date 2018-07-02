Хищные птицы атакуют любителей бега в Швейцарии
2 июля 2018 13:26
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Свидетельства агрессивного поведения птиц приводит газета "Матэн диманш". За июнь жертвами атак стали не менее 10 человек. Орнитологи объясняют это появлением у птиц-сарычей птенцов и желанием взрослых особей их защитить.
Биологи уверяют, что беспокоиться не стоит. Хотя в социальных сетях можно найти много рассказов о нападениях птиц на людей, швейцарские орнитологи не считают, что поведение хищных пернатых изменилось за последние годы, передает Радио Маяк.
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