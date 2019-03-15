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Флаг США снят со здания американского посольства в Каракасе

15 марта 2019 09:14
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Флаг США снят со здания американского посольства в Каракасе
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических и политических связей с США.

Государственный флаг США снят со здания американского посольства в Каракасе в связи с возвращением дипломатов этой страны на родину. В полутораминутном ролике, опубликованном телеканалом ТВВ, видно, как человек в военной форме подходит с аккуратно свернутым полотнищем к временному поверенному в делах США Джеймсу Стори. Вскоре после этого находившийся в Каракасе ограниченный дипломатический состав американского посольства покинул Венесуэлу. Это впоследствии подтвердили госдепартамент США и венесуэльский МИД, передает Радио Маяк.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических и политических связей с США. Это произошло после того, как Вашингтон признал главой латиноамериканской страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
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