Баг в онлайн-магазине Apple раскрыл пин-коды 72 млн пользователей
25 августа 2018 11:55
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Из-за дыры в безопасности онлайн-магазина Apple, в сети оказались доступны PIN-коды 72 млн абонентов оператора T-Mobile.
Аналогичная уязвимость ранее была найдена на сайте страховой компании Asurion. Тогда доступными оказались PIN-коды пользователей оператора AT&T.
Как только представители Apple узнали о подобной уязвимости, проблему тут же решили. Apple предпочла не комментировать ситуацию.
Используя PIN-код, посторонний человек может получить доступ к телефонному номеру пользователя, чей пароль был слит Apple.
Баг сайта Apple позволял бесконечно подбирать четырехзначный пароль к любому номеру телефона T-Mobile. После случившегося оператора рекомендует всем абонентам поменять PIN-код во избежание проблем, пишет iphones.ru.
Фото pixabay.com
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