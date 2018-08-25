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Баг в онлайн-магазине Apple раскрыл пин-коды 72 млн пользователей

25 августа 2018 11:55
191
Баг в онлайн-магазине Apple раскрыл пин-коды 72 млн пользователей
Как только представители Apple узнали о подобной уязвимости, проблему тут же решили.

Из-за дыры в безопасности онлайн-магазина Apple, в сети оказались доступны PIN-коды 72 млн абонентов оператора T-Mobile.

Аналогичная уязвимость ранее была найдена на сайте страховой компании Asurion. Тогда доступными оказались PIN-коды пользователей оператора AT&T.

Как только представители Apple узнали о подобной уязвимости, проблему тут же решили. Apple предпочла не комментировать ситуацию.

Используя PIN-код, посторонний человек может получить доступ к телефонному номеру пользователя, чей пароль был слит Apple.

Баг сайта Apple позволял бесконечно подбирать четырехзначный пароль к любому номеру телефона T-Mobile. После случившегося оператора рекомендует всем абонентам поменять PIN-код во избежание проблем, пишет iphones.ru.

Фото pixabay.com
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