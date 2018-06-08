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Новости /  В мире  

1,6 тыс. нелегальных мигрантов, задержанных в США, отправятся в федеральные тюрьмы

8 июня 2018 15:14
Подобный метод содержания людей, въехавших в страну незаконно, используется впервые.
Как передает РБК, иммиграционная и таможенная служба США (ICE) задержала около 1,6 тыс. нелегальных иммигрантов, которых в ближайшее время отправят на содержание в федеральные тюрьмы. Подобный метод содержания людей, въехавших в страну незаконно, используется впервые, сообщает Reuters со ссылкой на представителей власти.

По словам пpecc-ceкpeтapя ICE Дaни Бeннeтт, всего для содержания иммигрантов привлекут пять тюрем, где они будут ожидать решения суда. Отмечается, что все места заключения располагаются в штатах Вашингтон, Калифорния, Орегон, Аризона и Техас.

Так, одна из тюрем в Викторвилле (штат Калифорния) уже готовит 1 тыс. мест для нелегалов. Как сообщает местный президент Американской федерации работников профсоюзов тюрем, это вынуждает переселять более 500 заключенных в другие блоки. Он уточнил, что представители иммиграционной службы торопят руководство тюрем с освобождением мест, что способствует появлению ряда проблем, включая ослабление безопасности.

Пресс-секретарь ICE, в свою очередь, назвала действия службы «вынужденной мерой» и добавила, что для того, чтобы справиться с ситуацией нехватки мест для задержанных иммигрантов, количество которых постоянно растет, они просят о помощи другие ведомства.

«ICE привлекла к сотрудничеству Службу маршалов США (USMS), Бюро тюрем (BOP), операторов частного задержания и местные органы власти», — сказала она Reuters.

Издание отмечает, что число задержаний нелегальных иммигрантов увеличилось с началом внедрения политики «нулевой толерантности», которая подразумевает под собой борьбу с нелегальной миграцией — один из основных лозунгов президента США Дональда Трампа на выборах в 2016 году. Только за апрель этого года ICE задержала более 50 тыс. человек, тогда как год назад за месяц были задержаны 16 тыс. Новая иммиграционная политика вызвала критику со стороны адвокатов и некоторых чиновников.

Ранее ООН обвинила США в нарушении прав детей мигрантов, заявив, что в результате политики Трампа семьи мигрантов могут разделяться при пересечении мексиканской границы.


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