101-летняя старушка открыла секрет своего долголетия, и он не может не радовать

115

101-летняя Бетти Ньюсхем ходит на танцы, путешествует по всему миру и с удовольствием проводит время в Лас-Вегасе. При этом женщина сама выполняет работу по дому и не нуждается в чьём-то уходе. Бетти уверена, что секрет долгих лет жизни — это активность и бренди, который она ежедневно добавляет в чай.Женщина рассказывает, что внутри по-прежнему чувствует себя юной девушкой. Однако мир вокруг то и дело напоминает ей о возрасте."В Шеффилде всё изменилось — теперь здесь больше зданий и больше автомобилей. И я не думаю, что люди такие же добрые, как прежде"Бетти НьюсхемИ всё-таки Бетти не жалуется на жизнь. У неё большая любящая семья — двое детей, четверо внуков и правнучка — и много друзей. Недавно у Бетти появились проблемы со слухом, но даже это не мешает ей общаться с близкими."Бетти фантастична. У неё прекрасное чувство юмора. Она моя лучшая подруга"Приятельница Бетти Ньюсхем