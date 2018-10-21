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101-летняя старушка открыла секрет своего долголетия, и он не может не радовать

21 октября 2018 13:19
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Несмотря на преклонный возраст, женщина ведёт очень активный образ жизни — танцует, путешествует и даже играет в азартные игры.
14 октября Бетти Ньюсхем из Шеффилда, Великобритания, отпраздновала свой сто первый день рождения. Несмотря на преклонный возраст, женщина ведёт очень активный образ жизни — танцует, путешествует и даже играет в азартные игры. Секретом долголетия она поделилась с изданием Metro, передает life.ru.

101-летняя Бетти Ньюсхем ходит на танцы, путешествует по всему миру и с удовольствием проводит время в Лас-Вегасе. При этом женщина сама выполняет работу по дому и не нуждается в чьём-то уходе. Бетти уверена, что секрет долгих лет жизни — это активность и бренди, который она ежедневно добавляет в чай.

Женщина рассказывает, что внутри по-прежнему чувствует себя юной девушкой. Однако мир вокруг то и дело напоминает ей о возрасте.

"В Шеффилде всё изменилось — теперь здесь больше зданий и больше автомобилей. И я не думаю, что люди такие же добрые, как прежде"
Бетти Ньюсхем

И всё-таки Бетти не жалуется на жизнь. У неё большая любящая семья — двое детей, четверо внуков и правнучка — и много друзей. Недавно у Бетти появились проблемы со слухом, но даже это не мешает ей общаться с близкими.

"Бетти фантастична. У неё прекрасное чувство юмора. Она моя лучшая подруга"
Приятельница Бетти Ньюсхем 
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