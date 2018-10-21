101-летняя старушка открыла секрет своего долголетия, и он не может не радовать
21 октября 2018 13:19
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101-летняя Бетти Ньюсхем ходит на танцы, путешествует по всему миру и с удовольствием проводит время в Лас-Вегасе. При этом женщина сама выполняет работу по дому и не нуждается в чьём-то уходе. Бетти уверена, что секрет долгих лет жизни — это активность и бренди, который она ежедневно добавляет в чай.
Женщина рассказывает, что внутри по-прежнему чувствует себя юной девушкой. Однако мир вокруг то и дело напоминает ей о возрасте.
"В Шеффилде всё изменилось — теперь здесь больше зданий и больше автомобилей. И я не думаю, что люди такие же добрые, как прежде"
Бетти Ньюсхем
И всё-таки Бетти не жалуется на жизнь. У неё большая любящая семья — двое детей, четверо внуков и правнучка — и много друзей. Недавно у Бетти появились проблемы со слухом, но даже это не мешает ей общаться с близкими.
"Бетти фантастична. У неё прекрасное чувство юмора. Она моя лучшая подруга"
Приятельница Бетти Ньюсхем
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