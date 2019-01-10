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Apple уронила цены на iPhone, начала с Китая

10 января 2019 11:14
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Apple уронила цены на iPhone, начала с Китая
По данным сайта National Business Daily, сегодня Apple снизила закупочные цены сразу на несколько моделей айфонов в Китае.

Речь идет о стоимости, за которую смартфоны выкупают представители точек продаж и реселлеры. По заверению источника, прайсы были получены напрямую из США.

Так iPhone XR подешевел на $66 и теперь стоит в закупке $770. Снижение для iPhone 8, 8 Plus, Xs и Xs Max составляет около $59.
На официальном сайте Apple.com в Китае ценники остались без изменений.

Последний раз Apple снижала цены на свои смартфоны лишь в 2007 году. Тогда стоимость iPhone первого поколения упала сразу на $200.

Если «лед тронулся», то есть шансы, что Apple проведет подобную волну снижения цен и для других стран.

Но не стоит забывать, что рынок Китая для компании в приоритете, поэтому слишком рассчитывать на пересмотр ценников, скажем, на российском сайте Apple.com не стоит, пишет iphones.ru.

pixabay.com
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