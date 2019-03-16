104-летняя британка из дома престарелых попросилась в тюрьму
16 марта 2019 11:49
52
В Великобритании 104-летняя жительница дома престарелых захотела попасть под арест. Об этом сообщает местная пресса. «Мне 104 года, и я всегда была на стороне закона, так что я хочу побывать на темной стороне», – заявила Энн Брокенброу.
Дом престарелых в английском городе Бристоль, в котором проживает пенсионерка, предложил своим постояльцам принять участие в благотворительной акции «Желания на бельевой веревке». В рамках мероприятия пожилые люди пишут на листке свои мечты, указывая контактные данные, и опускают заявку в специальную коробку. Затем карточки развешивают на бельевой веревке в сетевых магазинах, чтобы посетители могли исполнить посильную для них просьбу пенсионеров. Местная полиция с радостью отреагировала на необычное пожелание Брокенброу, передает Радио Маяк.
Сотрудники пообещали приехать в дом престарелых в среду, 20 марта, и взять пожилую женщину под стражу, уточняет Daily Mail.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
249
13 марта 2019 12:08
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой. Криминал
1155
13 марта 2019 11:39
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
412
7 марта 2019 11:37Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Происшествия
679
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
852
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
847
Фоторепортажи
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1291
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1443
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
697
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
821
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1268
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
1025
Мероприятия