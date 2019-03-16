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104-летняя британка из дома престарелых попросилась в тюрьму

16 марта 2019 11:49
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104-летняя британка из дома престарелых попросилась в тюрьму
Она захотела "побывать на темной стороне".

В Великобритании 104-летняя жительница дома престарелых захотела попасть под арест. Об этом сообщает местная пресса. «Мне 104 года, и я всегда была на стороне закона, так что я хочу побывать на темной стороне», – заявила Энн Брокенброу.

Дом престарелых в английском городе Бристоль, в котором проживает пенсионерка, предложил своим постояльцам принять участие в благотворительной акции «Желания на бельевой веревке». В рамках мероприятия пожилые люди пишут на листке свои мечты, указывая контактные данные, и опускают заявку в специальную коробку. Затем карточки развешивают на бельевой веревке в сетевых магазинах, чтобы посетители могли исполнить посильную для них просьбу пенсионеров. Местная полиция с радостью отреагировала на необычное пожелание Брокенброу, передает Радио Маяк.

Сотрудники пообещали приехать в дом престарелых в среду, 20 марта, и взять пожилую женщину под стражу, уточняет Daily Mail.


Фото: pixabay.com

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