«Жигулевские выходные» прошли экспертный отбор

88

С 26 по 29 мая 2017 года состоялся экспертный тур «Жигулевские выходные», в котором приняли участие специалисты Комитета по реализации программы импортозамещения при Экспертном совете по развитию туризма при Министерстве культуры Российской Федерации. Цель комитета – формирование и продвижение качественного регионального турпродукта.В экспертную группу вошли профессионалы, имеющие богатый опыт в туриндустрии.«Жигулевские выходные», разработанный ООО «Центр Туристических Программ «Пилигрим» - это готовый турпродукт, с насыщенной программой. Тур прошел предварительный этап оценки Комитетом по импортозамещению и был выбран среди многих туристических предложений страны.Трехдневное путешествие включает посещение Национального парка «Самарская Лука» и трех городов Самарской области, обладающих своим уникальным образом, историей и предоставляющими туристские возможности на любой вкус.По результатам экспертного тура маршрут «Жигулевские выходные» будет размещен на сайте Министерства культуры РФ, включен в перечень туристических предложений, ведущих туроператоров России, будет представлен во всех офисах Visit Russia, а так же будет продвигаться на всех туристических мероприятиях, сообщает сайт облправительства.