В Крыму утвердили размер курортного сбора
30 ноября 2017 11:12
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Госсовет Крыма сразу в двух чтениях (первом и окончательном) принял закон «О введении курортного сбора», в соответствии с которым дополнительный налог с прибывающих на курорты полуострова туристов начнут собирать с 1 мая 2018 года, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Согласно документу, сбор будет взиматься с отдыхающих в Черноморском районе Крыма, а также в городских округах Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия и Ялта до 2022 года.
Ставка сбора установлена в 10 руб. с человека в сутки (за исключением дня заезда), при этом взиматься сбор будет только с гостей Крыма, прибывающих на отдых в течение высокого сезона — с 1 мая по 30 сентября. В остальное время года ставка сбора будет нулевой.
От уплаты сбора по закону освобождаются жители Республики Крым (то есть севастопольцам за отдых, к примеру, в Ялте уже придется платить), лица, направленные в Крым на лечение в рамках обязательного медицинского или социального страхования, а также те, кому право на льготу предоставлено федеральным законом (несовершеннолетние дети, участники Великой Отечественной войны, герои Советского Союза и России, инвалиды I и II групп и т. д.), пишет РБК.
В июле 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым право ввести курортный сбор с туристов получили власти четырех регионов — Республики Крым, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев. Согласно закону в 2018 году размер сбора не может превышать 50 руб. в сутки, а в дальнейшем может быть увеличен до 100 руб. в день.
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