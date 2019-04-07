В Белоруссии открыли для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС

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Уже состоялись первые экскурсии. По словам замдиректора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, для группы из пяти человек посещение места обойдется в 340 белорусских рублей (около десяти тысяч российских рублей).Отмечается, что техники и "мертвых городов" в этой части зоны нет, однако присутствует "местный эксклюзив" — 95 выселенных деревень.Организаторы турплощадки утверждают, что за один день в зоне отчуждения турист получит меньше радиации, чем от перелета.Двадцать шестого апреля 1986 года на ЧАЭС взорвался четвертый энергоблок. Общая площадь радиационного загрязнения на Украине составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. В Белоруссии — около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). Также пострадали 19 российских регионов — территории почти в 60 тысяч квадратных километров с населением 2,6 миллиона человек.Взрыв на Чернобыльской АЭС стал крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики.