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Установят возрастную планку для альпинистов, покоряющих Эверест

8 мая 2017 11:22
112
Установят возрастную планку для альпинистов, покоряющих Эверест
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста.

В Непале изучают вопрос введения ограничений на возраст, в котором можно подняться на Эверест. Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста Мина Бахадура Шерхана. Он скончался в ходе попытки вновь установить мировой рекорд и покорить Эверест.

«Необходимо незамедлительно ввести закон, ограничивающий возраст. Если бы было ограничение, можно было бы избежать гибели», — заявил глава Ассоциации горного туризма Непала Анг Тшеринг.

По словам Тшеринга, ассоциация будет требовать от правительства ограничить возраст 76 годами, передает Радио Маяк.

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