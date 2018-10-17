Стартовала серия презентаций туристического потенциала Самары в городах ПФО

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17 октября 2018 года в г. Уфе состоялась презентация туристических ресурсов и возможностей Самары. Она включала рассказ об основных туристических достопримечательностях Самары, событийных мероприятиях, о возможностях речных круизов и экскурсионных маршрутов. Мероприятие организовано Департаментом промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации г.о. Самара и направлено на укрепление туристического потенциала города, а также развитие партнерских отношений между муниципалитетами Приволжского Федерального округа. В презентации приняли участие представители туристических компаний, гостинично-туристской ассоциации, а также Федеральной пассажирской компании и администрации Уфы.Серия очных презентаций туристических возможностей Самары в течение двух недель пройдут также в Оренбурге, Саратове, Пензе, Ульяновске. Итогом этих мероприятий должны стать новые соглашения о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма и появление новых тур-продуктов.25 октября в Нижнем Новгороде состоится финал престижной национальной премии в сфере событийного туризма «Russian Event Awards». Стоит отметить, что сразу 9 туристических событий и объектов Самарской области по итогам регионального отбора вышли в финал, 6 из них в Самаре.Напомним, на региональном этапе конкурса набережная реки Волга в Самаре стала "Лучшей Площадка для проведения туристического события" - 1 место в ПФО. У музейно-выставочный комплекса "Самара Космическая" - 2 место в качестве лучшей выставочной площадки. Также эксперты оценили проект «Модерн в облаках», городской праздник "Фестиваль цветов", межрегиональный фестиваль набережных «ВолгаФест-2018» и молодежный форум ПФО «iВолга-2018». Теперь все эти проекты конкурируют за обладание национальной премии. Всего по итогам региональных конкурсов для участия в общенациональном финале отобрано 232 проекта из 48 регионов России, передает пресс-служба горадминистрации.